小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】中天YT轉型成功 宅神諷NCC廢料

針對NCC研修《網管法》、《數位通訊傳播法》等法規，不願具名的網路業者表示，網路特性是講究自由、平等，人人都有發聲的權利，如果這些管理辦法真的通過，台灣將成為全球民主國家特例，讓人恐慌地回到過去威權時代。朱學恆強調「NCC根本是一個廢料機關，從藍營時代到現在根本不該存在，NCC已讓產業界損失超過300億以上，還有臉領錢開會，找一堆搞法律的來管網路和科技，質疑他們是智障嗎？

【2】父放縱 少年5包泡麵獨攀百岳

沒登過百岳的苗栗15歲林姓少年，上網看到「能安縱走」的絕美壯闊畫面，心生嚮往，13日帶輕便衣物、5碗泡麵和乾糧，就妄想單攻「能高安東軍」縱走。他當天就失聯，救難人員昨凌晨在天池山莊尋獲並連夜將他載下山。據了解，少年父親自認兒子夠獨立又堅持，竟答應讓他獨登百岳，救難人員痛批，有這種父親，「難道我們的命不是命！」

【3】台裔太空人 林其兒有機會登月

陸美角力戰場已不僅限於地球。繼大陸上個月送出「嫦娥五號」探測器，執行史上首次月球土壤、岩石樣本採集任務後，美國航太總署（NASA）本月公布「阿提米絲」（Artemis）登月計畫18名太空人名單，他們將為訂於2023年實現的登月計畫接受訓練。18人中包括來自台灣的林其兒（Kjell N. Lindgren）。

【4】中捷12月19日通車喊卡 燕鞠躬道歉

台中捷運綠線試營運期間發生重大故障，歷經3周檢測，中市府認為故障原因未完全釐清，且從斷裂軸心檢測結果推估非個案，基於安全考量，市長盧秀燕昨90度鞠躬向市民致歉，宣布取消19日舉行的通車典禮，待通車後也將向北市捷運工程局求償。

【5】阿妹備戰跨年夜嗨到發抖

張惠妹（阿妹）31日將在故鄉台東舉辦跨年演唱會，從當晚9點30分唱到隔天零時30分，不少歌迷已開始猜測當天歌單，未演先轟動；阿妹日前發文「手刀衝刺～練團去」，相當期待跨年演出，她的經紀人陳鎮川14日表示，阿妹當天將唱48首歌，曲目保證「零尿點」，精彩程度比阿妹的任何一場巡演還ㄍㄧㄣ。

(中時新聞網)