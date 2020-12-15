明年是球迷最後一季見到「克里夫蘭印地安人」了！球團老闆多蘭(Paul Dolan)本周宣布重大決定，為尊重北美原住民，「印地安人」將會從職棒大聯盟永遠消失。之所以沒有立即改名是因為還沒想到新隊名，2021球季做為緩衝仍暫稱印地安人。

多蘭對大聯盟官網表示：「今年的佛洛伊德之死(George Floyd)告訴我們世界已經變了，讓我反省是否該繼續使用印地安人。很多人被我們的隊名傷害，我們沒理由再使用這個加深裂痕的隊名。」

當初為何要叫印地安人，據傳是首位原住民球員Louis Sockalexis，他1897年在克里夫蘭打了66場比賽。在那個年代這是很震撼的事，該隊因此被戲稱「印地安人」。然而他們和現存的印地安人是不同的球隊，實際決定隊名的理由已難考證。

多蘭沒有確定改名時間表，必須議定了新隊名才會換，預計最快在2022年球季開打前出爐，並保證不會與原住民沾上關係。同時把舊商標「酋長瓦胡」的商品收益捐給美洲原住民團體。

印地安人隊名始於1915年，由首任老闆索莫斯(Charles Somers)定案。「酋長瓦胡」誕生於1947年。自1973年開始，原住民團體每年都固定會在球季開幕日抗議，多蘭家族於2000年接手球隊，去年放棄「酋長瓦胡」商標，2020年12月宣告改名決定。

(中時新聞網)