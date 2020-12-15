行政院長蘇貞昌13日拿三倍券買漫畫要送孫女，不料卻被發現店員結帳時打統編，蘇昨日（14）表示不知情，「不知道有人多事」，強調不會報公帳。國民黨立委許淑華則認為，蘇此舉與行政院前發言人丁怡銘買牛肉麵打統編如出一轍，可見「統編內閣，積惡成性」，百姓納稅錢可能不經意就成高官及其家眷的日用品花費，應該要好好查查，究竟還有多少公帑被「多事的人」報公帳花用。

許淑華今日在臉書發文表示，蘇貞昌使用三倍券購買漫畫卻打政院統編一事，與丁怡銘購買牛肉麵卻打政院統編如出一轍，同樣的是層出不窮，顯見上樑不正下樑歪，積惡成性就是行政院現在的寫照。

許淑華指出，蘇貞昌雖澄清：「有人多事、多此一舉，還去打什麼統編！」而行政院也表示，確實有請交際科同仁事先提供政院資訊給店家，但買漫畫給孫女是私人行為，從交際科會「事先安排」並「提供統編」的動作來看，證實了在民進黨執政下公器私用早已成為慣例，但事情發生後卻將過錯推給底層公務人員，讓聽話照做的同仁「啞巴吃黃蓮」。

不僅如此，許淑華更痛批，去年行政院編列109年度中央政府總預算，歲入達新台幣2兆900億元，當時民進黨政府甚至大張旗鼓的表示，是睽違22年後再次達到總預算歲入歲出平衡。這2兆900億都是人民辛辛苦苦繳納的稅金，我們也都期許繳納稅金能夠協助台灣正向發展、能有更多的基礎建設，「讓人想不到的是，你我繳納的這些稅金，很有可能在不知情的情況下，變成某個高官吃的牛肉麵或是某個女孩手中的漫畫，並直言：「我們也要好好查查，究竟還有多少公帑被多事的人報公帳花用了？」

(中時新聞網)