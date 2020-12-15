拜登發表選舉人團投票確認勝選後首場演說。

拜登發表選舉人團確認他勝選後首場演說。

（10：14更新）拜登也在演說中呼籲川普承認敗選。他提到今年大選中，他比川普多拿了超過700萬張普選票，囊括的306張選舉人票也相當於四年前大選中川普勝選的票數，他強調川普2016年形容自己「大勝」，「依照他自己的標準，這個數字代表了明確的勝利，我謹此建議他們現在也這麼做」，呼籲川普接受他勝選。美聯社指出，這是至今，拜登針對川普最為強烈的措辭。

（9：50更新）拜登強調所有美國人都有權讓自己的選票計票。「在美國，政治人物本身並不握有權力，是人民賦予他們權力」，「很久以前民主的火焰早在這個國家中點燃，現在我們知道，沒有任何事，沒有任何一場疫情或濫權，能夠撲滅這把火。」

（9：23更新）關於川普陣營試圖透過訴訟翻盤選舉結果，拜登提及共和黨籍德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）近期帶頭告上聯邦最高法院、意圖翻轉4大搖擺州選舉結果的訴訟，他感謝最高法院法官一致否決訴訟，指出最高法院對川普釋出了「明確訊號」。

拜登在演說中形容川普是三輸候選人，指出德州聯手其他州的這起訴訟是要最高法院抹去其他州超過2,000萬張美國人民選票，「將總統職位交給一個輸掉選舉人票、輸掉普選票、輸掉他們試圖翻盤結果的州每一張選票的候選人。」

拜登強調這場訴訟的立場「太極端」、「前所未見」，「是一個拒絕尊重人民意志、拒絕尊重法律、拒絕遵守憲法的立場。」

（8：59）拜登也在演說中特別強調此次大選絕對公平，指出許多選務人員面臨龐大政治壓力。

「美國之所以民主，是因為美國讓民主在基層運作，今年一項令人驚豔的事是，每一天美國人，我們的朋友、鄰居、甚至是志願者，民主黨人、共和黨人、中間派人士，全都展現了絕對的勇氣，他們對法律展現了深刻且堅定的信念。」

拜登特別強調選務人員並未相信那些他們知道並不真實的事情，「他們知道這次選舉由他們監督，是自由且公平的選舉。」

他真心希望未來選舉中不會再出現有人受到誹謗、威脅的事情，「這完全不可接受，我們對這些人民公僕感激不盡，他們並不尋求矚目，我們的民主之所以能存在下來，都是因為他們。」

（8：36）拜登14日在選舉人團票確認他獲勝後的首場演說中表示，「人民的意志獲勝。」

拜登說：「又一次，在美國，法律、我們的憲法，以及人民的意志獲勝」，「我們的民主受到推動、測試、威脅，最終證明是有復原力的、真實的、而且強大的。」

拜登也特別強調，他和副手賀錦麗（Kamala Harris）是史上最高票總統、副總統當選人。

美國各州選舉人團於14日進行投票，拜登最終囊括306票，確定入主白宮，他於美東時間14日晚間7時30分（台灣時間15日上午8時30分）發表演說。

美國各州選舉人團於14日起接力投票，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登拿下306張選舉人票，川普囊括232票，拜登已經正式確定勝選，入主白宮。

CNN報導，拜登於美東當地時間14日晚間7時30分，在他的故鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表演說。

根據拜登團隊釋出的談話內容，拜登將在演說中宣布「是時候翻開新頁、團結、治癒傷口」。

(中時新聞網)