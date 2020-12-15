即時外送平台foodpanda今年平台用戶突破百萬大關、年增達1.6倍，並規畫明年推出pandago服務，透過既有車隊、AI派單系統與逾10萬名外送夥伴，提供商家短程點到點的商品急速物流，讓沒有加入外送平台的商家也能使用服務，搶攻「快商務」商機。

因應業務版圖擴張，foodpanda年底將擴大招募台灣總部人才，預計釋出包括客戶管理、營運管理、通路行銷、數據分析、商務開發、人力資源等多元職缺，並於19日舉辦年度品牌人才招募活動，解密求職者好奇的品牌資訊、並剖析「快商務」人才首重特質。

foodpanda指出，人才招募活動當天邀請營運總監余岳勳、商務總監簡心縈、熊貓超市pandamart事業部協理郭獻隆、人資長林雅雯及FunNow共同創辦人張家甄，揭密城市開發與品牌合作策略、公開foodpanda「快商務」經營策略，協助求職者掌握最新產業動態。

foodpanda人資長林雅雯表示，公司組織文化開放彈性、願意傾聽多元聲音，才能因應瞬息多變的消費動態，引領趨勢創新。此次年度徵才釋出許多重點職缺開放招募，期許透過19日舉辦的品牌招募活動，期許藉此為總公司廣納各方領域人才。

(時報資訊)