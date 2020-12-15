中華航空發表波音777全貨機，未來將取代老大哥B-747的地位，成為華航貨運（機隊全球第6）主力。新機發表固然令人振奮，不過為了達成蔡政府「凸顯台灣意象」的政策要求，華航高層傷透腦筋，好不容易找出利用本島地圖呈現，沒想到意外「撞臉」農委會日前公布的台灣豬標章。

華航在「Taiwan can help」期間運送口罩、防護衣等抗疫物資給歐、美國家，企業形象大幅提升，但機身大大的「CHINA AIRLINES」字樣，卻被認為便宜了大陸，更名呼聲再起；但國際現實改不了，只能從塗裝著手。

「新塗裝真的不容易」，航空界人士透露，華航不僅連「CHINA AIRLINES」不能動，也不能把「TAIWAN」字樣擺在機身上。想來想去，在其他塗裝無法真正代表台灣的情況下，「乾脆把台灣畫上去」。

新貨機亮相，貨機英文CARGO的C暗藏台灣本島，再把「CHINA AIRLINES」字樣縮小且放在靠近機尾的位置，機身留白。業界認為，雖然放個地圖能不能凸顯台灣有待商榷，畢竟外國人沒有這方面的概念，「最大好處是，終於對政府有交待了」。

農委會力推的台灣豬標章，同樣以台灣本島為發想。（新竹市政府提供）

華航新塗裝，也意外撞臉農委會主委陳吉仲日前發表的台灣豬標章；農委會在一頭豬的圖案中，放進台灣本島。

「看來這招可以學起來」，以後再有人提正名，就把台灣地圖拿出來用，或許外國人看不懂「番薯」是什麼意思，至少國內不會有人反對，才能讓這些企業專心做事，不再被政治議題綁架。

(中時新聞網)