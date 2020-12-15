近期風波不斷，蘇內閣因各種爭議搖搖欲墜，下台風聲傳聞不斷，雖然總統蔡英文、總統府發言人張惇涵等人都出面說明，但改組消息仍滿天飛。對此，綠營人士透露，蘇貞昌早已準備好承擔所有負評，對總統來說，目前也找不到像蘇如此可以扛得起的人選，因此蘇不會在近期被換掉，甚至可能做到明年底。

對於蘇內閣改組傳言，日前蔡英文在民進黨中常會前受訪表示，「我的答案很清楚，目前沒有內閣改組的計畫。」總統府發言人張惇涵也重申，目前沒有改組規畫，並罕見強調「希望有心人放話，適可而止」。監察院長陳菊也說，就自己的了解，總統沒有任何改組的意念。

總統蔡英文（左）、行政院長蘇貞昌。（資料照／總統府提供）

一名親近高層的綠營人士向《ETtoday新聞雲》透露，所謂的「留校查看」是空穴來風，總統目前真的找不到像蘇貞昌這樣，願意扛起一切又挺得住的人，兩人現已幾乎是唇齒相依，所以蘇貞昌在農曆年前後都不會下台，至少年底前不會換人。

該綠營人士指出，蘇貞昌上任沒多久後就和總統討論萊豬議題，已做好背負罵名及所有最壞狀況的心理準備，黨內人士也認為，蘇會以蔡英文的選戰布局為優先考量，而為避免因人事異動，造成2022縣市長提名動盪，總統最可能選擇讓蘇貞昌做到明年底。

對此，民進黨中常委梁文傑9日在廣播節目中也提到，黨內共識是至少到2022年縣市長選完，內閣頂多小幅調整，不會改組，說法和該綠營人士不謀而合。

(中時新聞網)