火箭隊季外的交易補強動作看來白費手腳，「大鬍子」哈登(James Harden)是甩定他們了！ESPN「沃神」本周繼續追蹤，爆料「沃爾(John Wall)加盟完全沒有改變哈登的想法」，哈登轉隊的決心沒有動搖，他想要一個「全新的開始」。

沃爾不斷喊話：「我認為哈登和我會是非常強的組合，我只希望我們有機會在例行賽驗證。」哈登現在執意要走，讓沃爾相當難堪，不過沃神指出哈登沒有嫌棄沃爾，他嫌棄的是火箭。31歲的哈登覺得是時候另起爐灶了，不甘就此終老於火箭。

火箭被迫與哈登指定的籃網、七六人談論交易可能。然而七六人不想放棄兩位主將恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)的任一人。籃網同樣不會交出雙星，只能給出替補球員和選秀籤，這些火箭都看不上。哈登與籃網控衛厄文(Kyrie Irving)交換看來可行，但火箭不想要厄文(他們已有沃爾)。

即使球團尊重哈登的意願，也不可能吃虧把他賣出去。哈登本周通過第6次新冠肺炎檢測，開始參加練球。火箭的問題還不少，新教練西拉斯(Stephen Silas)屁股都還沒坐熱，又傳出另一名老將塔克(P.J. Tucker)因為沒獲得續約而非常不悅，未隨隊前往客場比賽。

(中時新聞網)