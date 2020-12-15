科技大廠砸錢投資研發不手軟，對於來自民間、學生等創新也積極發掘，相信「高手在民間」，期望用新科技激盪出的火花，讓生活更加便利，包括三星「Solve for Tomorrow」、聯發科(2454)「智在家鄉」以及高通「台灣創新競賽」等就是秉持該理念，在台灣挖掘出更多創意，且透過大企業的肯定，也可以幫助獲肯定的創新思想步入商轉，讓科技站在巨人的肩膀上可以更有效的發揮。

聯發科「智在家鄉」邁入第三屆，上周也舉辦頒獎典禮，董事長蔡明介也親自出席該活動，展現對於創新團隊的肯定，至於高通「台灣創新競賽」則在今年舉辦第二屆，11月頒獎也透過線上舉辦，至於台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」也在昨日順利落幕，9組參賽隊伍作品從超過150件的創意提案中脫穎而出，抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品，今年競賽以「新思維，心技術，共創星未來」為題，針對台灣社會目前面臨的「城鄉差距」與「高齡化」兩大議題，鼓勵學生發揮新的創意思維，運用AI、IoT、5G等科技與STEM(科學、科技、工程、數學)知識，激盪出更多創新，首屆「Solve for Tomorrow」首獎由來自高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪下，競賽隊伍實際與高齡者照顧人員進行訪談後，了解到口腔機能訓練對於高齡族群的必要性。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮受訪時表示，本次參加競賽的團隊提出了非常多很棒的點子，但距離落實都還有一段路要走。從執行面與應用面都還需要花點時間。這次參賽隊伍許多組別都透過穿戴裝置或AR的技術來呈現創意提案，這些都是台灣三星專長的領域。而從這些提案中，也可以看到多數組別，都是運用設備，以數位化的方式來解決遇到的問題，這也是台灣三星一直在協助政府以及企業所達到的目標。

李元榮也提到，今年因為疫情關係，企業數位化進行得非常快速，包含零售、速食、服飾、藥妝等等，這些通路門市透過穿戴式或其他裝置(如血壓機、耳溫槍、平板等)，收集數據並將這些資料放置雲端上，利用大數據分析將資料轉變成有用的資訊。

(時報資訊)