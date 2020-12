今年疫情衝擊全球客運,但防疫需求帶動貨運量大幅成長,華航(2610)利用18架747-400全貨機運能,支撐起全公司的營運,並在先前宣布籌備新的貨機,將再訂購6架777F雙引擎全貨機。而首架777F貨機12月初交機,目前完成整備,明年1月再交付兩架,2023年全數交付完畢,將成為華航機隊在後疫情時代的生力軍。

華航董事長謝世謙表示,在全球航空業面臨疫情衝擊之際,華航靠著貨運團隊全力衝刺,充分利用18架747-400全貨機運能,每周貨機運行數量增加20%;並善用客機腹艙載貨,甚至開創客艙裝載貨物服務,累計今年前11月貨運營收較去年同期增加達83%,成為支撐華航的主力。

謝世謙指出,華航訂購的6架777F貨機規劃在2020至2023年完成交機,首架777F貨機在12月1日抵台,2021年1月底前將再交付兩架,這3架777F貨機投入後,對華航貨運是如虎添翼,明年後疫情時代以21架貨機的規模運轉,預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下,為華航貨運創造更多的現金收入。

華航首架777F貨機編號B-18771,採用2004年退役的747F貨機編號,象徵新世代貨機交接,傳承華航位居全球第六大航空貨運的輝煌。此外,777F貨機雙發動機的優勢,約可節省20%油耗,航程較現有747貨機更長,適合運用於越太平洋航線,減少酬載限制,艙位運用更有效率。

全機亦配置完整貨艙溫控功能,主貨艙可裝載半導體機台及發動機貨盤抑制系統,為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。華航為台灣唯一獲得CEIV國際認證(國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸,The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma)的航空公司,是全球17家可提供溫控冷鏈服務的航空貨運業者之一。

(時報資訊)