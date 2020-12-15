今年疫情衝擊全球客運，但防疫需求帶動貨運量大幅成長，華航(2610)利用18架747-400全貨機運能，支撐起全公司的營運，並在先前宣布籌備新的貨機，將再訂購6架777F雙引擎全貨機。而首架777F貨機12月初交機，目前完成整備，明年1月再交付兩架，2023年全數交付完畢，將成為華航機隊在後疫情時代的生力軍。

華航董事長謝世謙表示，在全球航空業面臨疫情衝擊之際，華航靠著貨運團隊全力衝刺，充分利用18架747-400全貨機運能，每周貨機運行數量增加20％；並善用客機腹艙載貨，甚至開創客艙裝載貨物服務，累計今年前11月貨運營收較去年同期增加達83％，成為支撐華航的主力。

謝世謙指出，華航訂購的6架777F貨機規劃在2020至2023年完成交機，首架777F貨機在12月1日抵台，2021年1月底前將再交付兩架，這3架777F貨機投入後，對華航貨運是如虎添翼，明年後疫情時代以21架貨機的規模運轉，預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。

華航首架777F貨機編號B-18771，採用2004年退役的747F貨機編號，象徵新世代貨機交接，傳承華航位居全球第六大航空貨運的輝煌。此外，777F貨機雙發動機的優勢，約可節省20％油耗，航程較現有747貨機更長，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。

全機亦配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機貨盤抑制系統，為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。華航為台灣唯一獲得CEIV國際認證(國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸，The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma)的航空公司，是全球17家可提供溫控冷鏈服務的航空貨運業者之一。

(時報資訊)