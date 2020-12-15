延續雙11的表現，各電商雙12再繳出亮麗成績單，蝦皮購物公布雙12活動開跑24分鐘全球狂賣1200萬件商品、最高1分鐘賣出百萬件商品；松果購物(6740)雙12促銷比去年多延長3天，消費力道於12月9日起顯著湧現，帶動整體訂單較平日成長4成，新會員數更較平日大幅成長45％；樂天市場雙12當日「樂天雙12購物節」更是來到站上最高峰，當日累積瀏覽人次高達數10萬人，營業額年增率也突破近2成；網家(8044)雙12期間預期本周的寒流來臨，旗下PChome 24h購物近一周保暖家電銷量暴增6倍，挹注雙12動能。

蝦皮購物統計台灣及東南亞地區在雙12活動開跑24鐘後迅即狂銷1200萬件商品，甚至創下全球最高1分鐘爆賣1百萬件的驚人紀錄；觀察台灣的表現更可發現，許多消費者在雙11根本沒買夠，雙12當日第1個小時的訂單數超越雙11第1個小時的紀錄。今年雙12期間台灣及東南亞地區蝦皮直播觀看數再創新高，總計超過4.5億次觀看，而6款站內遊戲，更創下27億次以上的遊玩次數。

松果購物從大數據分析觀察到，「雙12盛典」開跑後熱銷的三大品類為家電、日用、食品，進一步更發現3C相關商品於雙12期間激增40％，又以以小米商品銷量最為亮眼，其他類別像是日用以及食品類亦較平日成長2成。

延續雙11網購熱潮，樂天市場大數據指出，今年雙12檔期自12月1日開跑以來，每日流量平均約有15％的成長，雙12當日「樂天雙12購物節」更是來到站上最高峰，各店家業績相較去年雙12活動檔期也都大幅成長，各電商統計數字大致雷同，以「3C家電」及「美食」類別商品成長最多，以28％及23％佔據一、二名，「居家民生用品」類別成長18％緊追在後。

近期天氣濕冷氣溫驟降，冬季保暖除溼型商品買氣激增，適逢雙12檔期，帶動PChome 24h購物近一周(12月7日-13日對比11月30日-12月6日)保暖家電商品銷量成長超過6倍，以電熱毯、冷暖循環扇、烘被機廣受消費者青睞。觀察PChome 24h購物熱銷榜單，其中，具備智能溫控、安全斷電系統的歐美百年品牌電熱毯最受歡迎，近一周(12月7日-13日對比11月30日-12月6日)電熱毯銷量占整體保暖商品30％。

(時報資訊)