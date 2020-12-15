富邦媒momo(8454)建構智慧物流，運用AI提升供應鏈管理的機動性與效率，並以台灣大技術，於去年以無人搬運車(AGV)打造momo智慧倉儲，未來台灣大也將為momo物流中心導入5G邊緣運算並進行路徑優化，用高科技鋪排物流決勝的「最後一哩路」。

momo富邦媒總經理谷元宏表示，優質購物體驗一直是momo努力的目標，「最後一哩路」佈局為momo近年重點發展項目，目前已於北、中、南建置29座倉儲，借重科技力，將智慧化導入運營環節，驅動智慧物流的轉型，如：運用AI演算法及大數據分析全台消費行為、訂單結構，掌握與預測消費者「需求」，同時整合物流倉儲的庫存量、運輸承載及暢銷品等「供給」能量，從源頭施展商品儲存分流管理、全台出貨量預測、選擇最佳配送距離，以及商品補貨即時通知，達庫存天數極小化等，成就供需間流動的平衡，並獲致都會區最快6小時內到貨的佳績。

富邦媒momo智慧倉儲及物流，得力於台灣大的技術支援，台灣大積極發展智慧倉儲領域，以科技應援集團旗下各事業體，驅動加乘效應，momo物流中心面積達2.5萬坪，自2019年台灣大以無人搬運車(AGV)進駐momo倉儲取代人力揀貨，由自動化系統排程AGV至各需求點拉貨，AGV體積小而輕巧，以潛盾方式快速來回穿梭，降低從揀料傳送架到中央包裝區的勞動力，減少錯誤率，比之過往效率提升四倍左右，且釋放出約60%的勞力資源，可從事更高價值工作，協助momo優化搬運裝卸的揀貨流程，鑄造出高度競爭力的智慧倉儲。

momo亦自行研發與創新的「商品裝箱建議系統」，透過3D模擬視覺化商品存貨的擺放、紙箱大小、配送成本與出貨包裝等分析，由系統輔助建議最適合之紙箱，不僅加速員工選取紙箱之時效，更提升紙箱容積率，以降低包材使用量，AI大數據不僅是提升物流配送效率，也更貼近友善環境。

為進一步優化智慧倉儲，momo將持續以台灣大智慧倉儲技術助攻，包括：導入5G企業專網，帶進台灣大精研中的5G室內解決方案，並盼結合邊緣運算，取代傳統導航模式，突破固定軌道揀貨的方式，改採現場環境即時動態路徑規劃，自動辨識可能的障礙並即時規劃閃避路徑，讓AGV、AMR(自主移動機器人)等應用更能水到渠成，協助momo朝世界級電商邁進。

(時報資訊)