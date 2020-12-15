國產署本年度第二批地上權招標於在昨(14)日開標，本次釋出的19宗標的遍布北中南東及離島，合計總面積約28,615坪，結果標出台北、台中及高雄共8宗標的，標脫率約42.1%，平均溢價率約16.3%。其中高雄6宗標的有5宗標脫，為本次標售表現最亮眼的地區。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，往年地上權標脫率約三到四成，今年國產署地上權標售成績大好，全年平均標脫率約50%，追平2012年的5成紀錄，並列有統計以來新高，主要是今年房市景氣佳，鼓舞業者積極獵地，精華區土地炙手可熱，而素地有限，連帶地上權的買氣也來到近年高峰。

高雄市本次釋出的6宗標的，僅前鎮區興南段土地未獲青睞，其餘5宗標皆開出紅盤，其中鄰近捷運前鎮高中站、底價2.74億的鳳山區福誠段土地，反應一如預期熱絡，共吸引名軒、永信及北京建設等多家業者投標，結果由城揚建設旗下的北京建設以4.6億得標，並以67.9%的溢價率，勇奪本次招標的溢價狀元。

除了福誠段標的外，緊鄰光武國小的三民區義民段490地號，也被北京建設以6.3億擊退永信建設拿下，使北京建設成為本次招標的最大贏家。另外頗受產業界關注的原岡山平和夜市商業區標的，也引來光雄長安醫院與全聯實業出手，而全聯以1.21億力壓光雄長安醫院，奪得岡山市中心精華地。

不讓高雄專美於前，台北市的中正區杭州南路與銅山街口的254坪土地，也吸引了新光人壽、名軒開發兩家業者投標，最終名軒以7.14億勝過新壽的6.5億拿下該宗標的，溢價率達11.4%，換算土地權利金單價高達280.9萬，成為本市標脫物件中的總價、單價雙冠王。

不過本次地上權招標中，除了高雄的大型標的成功標脫外，佔地約2000坪的台中練武段，以及將近4000坪的台南平實營區兩宗標的，雙雙因無人投標而流標。張旭嵐分析，兩宗大型標的開發規模大，資金門檻高，有能力負擔的業者本來就不多，且台中、台南的地上權發展尚處萌芽階段，加上近來央行嚴管建商融資授信，讓業者對投入大型地上權案持保留態度；而高雄因地上權物件的市場接受度高，先前推出的「微笑時代」、「R5新世界」及「銳揚國寶」等地上權住宅，均締造不俗的銷售成績，使在地建商對地上權產品頗具信心，因而順利寫下令人眼睛為之一亮的招標成績。

(時報資訊)