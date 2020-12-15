【現場直播】今晨氣溫創入冬新低 氣象局天氣預報｜2020.12.15

本周兩波變天，氣象專家吳德榮表示，今天到周四清晨冷空氣影響，北台濕冷，其他地區早晚冷，平地最低溫12度，接著周五晚起第二波冷空氣南下、強度更強，其中周六、日降溫天氣濕冷；下周一晚至周三轉乾冷，輻射冷卻下早晚氣溫將降得很低。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨平地最低溫出現在新北石門區12.7度，創入冬以來新低。今天至周四清晨受冷空氣影響，北台灣濕冷12至17度，其他地區早晚冷，預計平地最低溫約12、13度，仍有續創入冬以來最低溫機率；降雨部分，桃園以北、東半部有局部雨、北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢，新竹以南晴時多雲。

吳德榮說，周四白天起冷空氣漸減弱，降雨範圍減小至大台北及東半部，周五為空檔各地晴朗回暖，晚起第二波東北季風南下轉冷，周六、日(19、20日)氣溫逐日下降、天氣濕冷，下周一(21日)白天雨減少，晚起至周三(23日)天氣轉乾冷，加上夜間輻射冷卻加成，早晚氣溫降得很低，由於是末期模擬，低溫會下探到幾度？持續觀察中。

氣象局表示，周四、五各地氣溫回升，周六另一東北季風再增強，周日至下周四(20至24日)持續受東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

(中時新聞網)