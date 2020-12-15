許多女性都有貧血問題，臉色蒼白、手腳冰冷，經期前幾天更是嚴重，有人建議多喝紅豆湯可以補鐵，或是多吃葡萄及葡萄乾，補出好氣色，不過，國健署建議，應該先找出貧血原因，對症下藥。

「鐵」是人體必需的微量營養素，一般成年女性每日建議量15毫克，成年男性則是10毫克，但國健署102至105年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，國人普遍鐵質攝取不足，女性更為明顯。

臨床顯示，如果缺鐵，則血紅素合成不足，組織和器官處於缺氧狀態，不僅身體容易疲倦、頭暈、臉色蒼白、掉髮，甚至心悸、心跳加快、血壓降低，且記憶力和學習能力變差。

國健署長王英偉表示，造成貧血的原因眾多，例如，除了單純的缺鐵之外，長期營養不良、或是缺乏葉酸與維生素，所造成的營養性貧血，也可能是地中海型貧血等遺傳性貧血。

王英偉提醒，女性如有臉色蒼白、手腳冰冷等困擾，不一定就是貧血所導致的，建議應先諮詢醫師，先確認原因，才能對症下藥。

如果確診為缺鐵性貧血，光是食用紅豆、葡萄及葡萄乾等食物，效果有限，因為鐵質吸收率較動物性食物差，建議多吃含鐵量豐富且吸收率較高的食物，例如，豬血，鴨血、豬肝或牛肉、鴨肉等顏色較深的紅肉。

不過，豬肉牛肉等紅肉，含有較多的飽和脂肪含量高，如果吃太多，恐引起高膽固醇、肥胖等問題，甚至提高大腸癌風險，飲食重點應是「不過度依賴單一種食物，才能攝取到均衡營養。」另外，食藥署提出「3大補鐵秘訣」，藉此提升鐵質的吸收：

茶、咖啡、牛奶都會影響鐵質吸收，營養師建議不要與高鐵食物一起吃。（圖／NOW健康製作）

▸秘訣1：多補充維生素

建議多吃芭樂、柳丁及甜椒等含有豐富維生素的蔬果，茹素者更應多補充含維生素C的食物，在餐後吃些水果如番茄、橘子、柳丁等，這些水果含有檸檬酸，與維生素C併用，可加倍人體對鐵的吸收。

▸秘訣2：餐後別太快喝茶或咖啡

喝1杯茶會降低6成4鐵質吸收率，1杯咖啡則會降低3成9，建議飯後避免馬上喝茶或咖啡。

▸秘訣3：錯開鈣與鐵攝取的時間

同時攝取高量的鈣質，將抑制身體對鐵的吸收，建議可以利用早餐時攝取所需的鈣質，午、晚餐就以鐵質為主。

營養師謝宜芳表示，在1項英國研究中發現，一邊吃飯一邊喝茶，食物中鐵質攝取就容易收到阻礙，原因在茶的鞣酸會妨礙腸道吸收鐵質，例如港式飲茶飲食，對補充鐵質影響就很大，最好不要邊吃飯邊喝茶，也不要飯後馬上喝茶，都不利於體質吸收。

同時謝宜芳也說，鈣質會與鐵質競爭，當腸道吸收鈣質，鐵的吸收率就會降低，但鈣質也是身體不可或缺營養素，早餐時喝1杯牛奶，就能滿足1天鈣質需求，午晚餐就多補充身體鐵質，餐後可以吃一些水果攝取維生素C，增加鐵質吸收效率，降低發生貧血機會。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)