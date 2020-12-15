小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(15日）財經重點。

【1】產能滿載台積變相漲價

晶圓代工產能全面吃緊，台積電先前雖宣布不跟進調漲報價，不過法人圈傳出，台積電將取消12吋晶圓的接單折讓，等同於變相漲價，且一路從7奈米到55奈米的12吋晶圓代工價格皆然，將自2021年開始生效，代表台積電2021年業績將會明顯成長。

【2】央行多管齊下 阻升台幣

新台幣14日盤中衝抵28.142元的23年半年新高，尾盤因央行大力調節，匯價由升轉貶，收在28.45元，貶值1分，總成交量15.12億美元。銀行外匯主管指出，央行近期除延續盤間和收盤雙防線干預，也透過促金管會擴大壽險海外投資和外幣保單額度，以及開放指定銀行外匯金融債等方式，多管齊下，希望緩解新台幣升值壓力。

【3】投資大陸債券 行庫設避雷針

投資大陸債券，行庫設避雷針。近期陸企倒帳違約事件頻傳，信評遭國際機構大幅調降，使得金融業對人民幣債券投資敲起警鐘，其中大型行庫已相繼對人民幣債券投資上「緊箍咒」，除了減碼陸企債券投資，投資的債券將要求「必須是大陸四大行出面保證」，可說為歷來對大陸債券投資要求最嚴的規格。

【4】打房政策工具參考指標 地方稅基調整 中央高度關注

每年元旦是全台「公告土地現值」調整生效日，六都及各縣市二周內將公布。據悉，六都及各縣市多呈上漲，但稅基調整遠遠趕不上房價漲幅，中央正高度關注地方對稅基調整的態度，以作為打房政策工具上菜的參考指標，中央不排除祭出蘿蔔與棒子。另在囤房稅率未完成修法前，財政部也將督促地方政府擴大房屋稅稅基。

【5】印度喊手機製造超車中國

緯創為蘋果代工iPhone SE的印度新廠發生暴動事件尚未解決，印度官方仍對於印度製造懷抱遠大夢想。

(中時新聞網)