中天新聞台換照遭NCC（國家通訊傳播委員會）否決後，現已轉戰新媒體，但NCC日前臉書發文似暗示未來仍有法可管網路言論，引爆外界批評，後雖急澄清「發言不慎」仍難平息外界疑慮。宅神朱學恒今天就揭露《數位通訊傳播法》仍在闖關中，並曝可怕後果。

朱學恒今(15)日在臉書中指出，儘管NCC稱網路低度管制，管不著，「沒想到NCC馬上就來了」；就是這麼巧，2018年闖關失敗的《數位通訊傳播法》又要開始座談會了。2018年這條法律就因為太過侵犯言論自由，受到眾多反彈因而暫停下來，結果今年又來了，就是這麼巧？

中天跟網友也不用太高興，NCC東廠馬上就來啦！ ft.Claire鄔又曦

朱學恒指出，今年另外還有一條新法是《網際網路視聽服務管理法》草案，其中明定網際網路視聽服務是「指經網際網路傳輸，由服務事業以自己名義提供經其編輯、篩選的視訊內容服務」，尚未包含以使用者分享內容及交流資訊、觀點或經驗為主的社群媒體平台服務，如youtube、facebook。

當然，NCC總有他的理由。朱學恒表示，他們可能又會說這跟中天跟一般網路使用者沒有關係，主要管的是愛奇藝和NETFLIX這些公司啦，「但，是真的嗎？」

請問網紅們的工作室算不算「指經網際網路傳輸，由服務事業以自己名義提供經其編輯、篩選的視訊內容服務」？蔡阿嘎呢？博恩呢？howhow呢？滴妹呢？這群人呢？朱學恒認為，NCC的野心顯然是跳過管不了的平台，直接管製作單位，伸手干預網路上的言論自由。

(中時新聞網)