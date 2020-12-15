董至成前年毅然辭掉主持12年的《綜藝大集合》，前進大陸拍戲，尋求事業第二春，無奈因為疫情，今年初回到台灣，本來還不願放棄去大陸，如今傳出他家當已寄回台灣，淘金夢正式宣告破滅。

董至成2年前放棄台灣的演藝事業，到大陸發展，不僅拍戲還賣起貢丸，無奈今年因為疫情關係，只能先回台防疫，卻在工作受阻之際，和結縭21年的妻子羅若芸爆出婚變，兩人10月正式簽字離婚，他恢復自由身。

據《自由時報》報導，董至成本不放棄回大陸，但現在除了疫情外，大陸劇組也較少用台灣人，假如有台灣人，戲劇送審被發現，整齣戲可能泡湯，資方為免有意外，乾脆全面拒用台灣人，這也讓董至成間接被影響，據悉，他已把大陸租屋處退掉，家當也寄回台灣。

不過其實董至成回台灣後，轉戰直播平台，月收入高達6位數，還接了戲劇作品，雖然比不上在大陸工作的收入，但已經算是不錯了，經紀人也表示，他回台後忙著開直播，也有通告找上門，目前收入還OK。

(中時新聞網)