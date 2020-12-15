超商、超市都有會員報電話累積點數的機制，但若遇到有心人士恐惹麻煩上身。一名男網友表示，日前到超商購物，遭後方的男客人記下電話，甚至還加他臉書，令他不堪其擾。

原PO 13日於臉書《爆怨2公社》分享自身經驗，日前到便利商店消費，一如往常於結帳時報電話號碼，不料離開後卻有名陌生男子加他臉書。對方開頭先禮貌性的問好，隨即表示「我剛在全家排你後面，覺得你好高喔！」

超商消費現有報電話累積會員機制，但電話號碼卻被後方客人記下後搜尋臉書，令人不堪其擾。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO先是一陣無語後，反問對方「你怎麼會有我的臉書」？對方解釋，念會員號碼的時候就聽到了，因此可以順利搜尋，對方接著詢問原PO「你是不是也住在某某區」，原PO根本不想繼續聊下去，嚇得趕緊將對方封鎖。

文章曝光後，不少網友都認為太可怕，「騷擾不分男女」，也提醒原PO下次報電話小聲一點，另外，也有網友表示自己從不報手機號碼結帳，就是擔心有心人士記下來；其他網友也直言「難怪全聯要把念號碼的規矩改掉，還真的有人會記這種東西…」。

(中時新聞網)