一名在鴻海集團任職的丈夫控訴妻子在他外派越南時，全權掌控他的薪水並揮霍無度，甚至要求他出國前先結紮，因為他睡覺會打呼，被妻子要求切除扁桃腺並分房睡，妻子臉書上甚至設定為單身，種種事實表明已無夫妻情分，決定提告離婚。但妻子強調非事實，丈夫自願結紮、切除扁桃腺，且在越南有外遇，法院審理相關證據後判丈夫敗訴。

判決書中丈夫指出，他婚後在鴻海集團工作，為求高薪自願外派到越南，但妻子要求他出國前先結紮，之後要將月薪9 萬元全數交給妻子，而日常所有開銷都要報備，偶爾與朋友聚餐還遭對方辱罵，妻子還常罵他賺不夠多，卻在台灣不斷揮霍，他控訴妻子去年10月底至12月間將存款分批領光，還強制要求房產過戶給她，臉書上設定為「單身」，讓他忍無可忍，決定提告。

此外，丈夫指出，孩子出生後，因為他有打呼症狀，妻子要求他切除扁桃腺，但他切除後仍被趕去與孩子同睡，兩人因此分房；他說某次在車上勸對方不要亂買，妻子竟說「不然我現在打開車門，跳下去死給你們看好不好？」讓他感受極大精神壓力。

但妻子在判決書中說，丈夫的指控絕大多非事實，對方每2個月都會回台灣見，前年還要求她帶兒女去越南，顯見夫妻感情仍在，而被指控要求結紮，她說是丈夫自認2名子女花費重，家庭全靠丈夫收入，因此自願結紮；丈夫在鴻海工作時是派駐在中國江蘇，之後在寶成公司派駐在越南時，月薪也僅6萬，多出的3萬元津貼，在次月才會給。

妻子說，她之後發現丈夫在越南外遇，曾試圖挽回，要求對方回台灣工作，但丈夫卻說不會再回來與她同住，為保障權益，她才會要求將房產過戶給她，而丈夫自知理虧才同意；她也否認夫妻在台灣分房睡，她說是丈夫自認與孩子相處時間少，決定要與孩子同睡，切除扁桃腺也是丈夫擔心打呼會影響室友，決定去做的，並非她逼迫。

法官查證雙方對話紀錄發現，丈夫確實有定期回台，且妻子也曾帶著孩子到越南探訪，加上妻子堅持要丈夫結紮的指控並無證據，若丈夫沒有同意手術也難以進行，因此說法難以採信，此外，丈夫在越南工作時曾被拍到與另名女子當眾摟腰，且丈夫曾對妻子說「不愛了能放手，好聚好散嗎」、「因為我愛她，我們之前幾年就已經沒有感情了」等話，法院認為丈夫是婚姻中過失較大的一方，判丈夫敗訴。

(中時新聞網)