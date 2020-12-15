民進黨政府近來在多項議題上的處理方式，引來各界批評。其中萊豬叩關倒數，卻堅持不標示是否含有萊克多巴胺，而在中天關台後，又傳出NCC有意讓《數位通傳法》捲土重來，種種舉動讓國民黨立委鄭麗文忍不住開轟，「蠻橫的政府，高傲的官」，政府拚命大內宣，卻把老百姓當3歲小孩耍。

鄭麗文在臉書表示，有政治任務、關中天的NCC，在中天轉戰網路頻道後，傳出有意讓《數位通傳法》捲土重來，在這時間點根本是司馬昭之心，路人皆知，民進黨沒有將眼中釘趕盡殺絕，不罷休。

昨（14）日NCC主委陳耀祥受訪時說，網路就是自由、開放、創新，不可能戒嚴。鄭麗文指出，當初全民也認為，新聞自由、言論自由、監督政府的第四權，官方怎麼敢威權關閉新聞台，但民進黨時代的NCC照著劇本，現在52頻道沒了。NCC主委這番話說得冠冕堂皇，但不知道可信度有多少。

NCC主委陳耀祥14日受訪表示，網路就是自由、開放、創新，不可能戒嚴。（資料照）

對於萊豬爭議，鄭麗文說，堅持不標示萊豬的蔡政府，出動官員們告訴全民，若標示就會引發貿易爭端，恐遭貿易報復，批民進黨政府完全沒為人民的食安把關、沒為豬農的生計著想，只會畫地自限、恐嚇全民。

鄭麗文提到，民進黨忽略當初基改食品標示，並未產生民進黨口中的貿易報復，也忽略社會上專家學者的吶喊，「民進黨除了是雙標黨，還只相信民進黨。」政府拚命大內宣，強調自己很專業，只有他們懂，民間百姓都不懂，根本是把老百姓當3歲小孩耍。

鄭麗文批評，在民進黨的眼中，民意、民調都不重要，民眾上街抗議更不重要，只有民進黨官員認為重要的才重要，只有那些政務官最棒。

蠻橫的政府，高傲的官 有政治任務、關中天的NCC，在中天轉戰網路頻道後，NCC傳出有意讓「數位通傳法」捲土重來。 這個時間點，根本是司馬昭之心，路人皆知，民進黨沒有將眼中釘趕盡殺絕，不罷休。 NCC主委陳耀祥說網路就是自由、開放、創新，不... 由鄭麗文發佈於 2020年12月14日 星期一

(中時新聞網)