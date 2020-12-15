行政院長蘇貞昌以三倍券為孫女買漫畫，本來是要宣導趕快用掉三倍券，沒想到又捲入「統編」疑雲，再度讓自己顏面無光。對此，熟知公務報帳人士認為，這次政院「統編風波」原因有2：一是官場中存在的埋單文化，另一個就是幕僚沒有政治敏感度。

一位熟知公務報帳系統的人士接受《聯合報》採訪直言，為何蘇貞昌這次又因統編鬧出風波？關鍵原因有2點：一是機關首長在公務和私人行程間的核報，存在灰色地帶的「埋單文化」，另一點就是蘇貞昌的幕僚沒有政治敏感度。

回顧政院近來因「統編」鬧出的嚴重風波，除減損其為進口萊豬及防疫成果政策宣導的效果，更大大傷害政院威信。前行政院發言人丁怡銘11月「造謠」牛肉麵店使用含萊巴多巴胺的美牛，業者強烈抗議並提出檢驗報告，證明店內未使用萊牛。事後丁怡銘以訂購100碗牛肉麵表達歉意，又被發現帳單上竟然有行政院的統一編號，引發輿論嘩然，最後黯然辭職下台。

沒想到事情才過一個月，蘇貞昌13日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買漫畫時，又被新聞媒體拍到，收銀機打出03722403的行政院統編，儘管行政院澄清，蘇揆並未使用公務預算，之後也會到店家更換收據發票，但看在前綠委沈富雄眼裡，搖頭無奈表示，雖然蘇貞昌最近出的都是芝麻小事，但小事若不察恐釀大禍。

(中時新聞網)