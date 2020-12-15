臺企銀(2834)為提升全球跨境匯款服務品質及效率，宣布已獲得環球銀行金融電信協會（SWIFT）的全球支付創新（gpi）服務認證，即日起提供客戶跨境匯款款項的即時追蹤查詢服務，有效協助客戶掌握更完整的匯款資訊。

臺企銀說明，藉由SWIFT gpi點對點追蹤功能，可即時查詢受款人是否收到款項、或該筆匯款目前狀態，銀行無需透過電話或拍發電文詢問中間或國外銀行並等待回覆，可提高跨境匯款速度、透明度及可即時追蹤性，減少人力及時間成本，解決款項不易查詢的困擾。

此外，針對詐騙犯罪或民眾有重複匯款情形時，SWIFT gpi服務亦提供即時止付功能，可向gpi參加銀行發出即時中止支付要求、快速完成止付申請，進一步確保客戶財產安全，並協助客戶減少損失發生，降低金融資安風險。

臺企銀表示，透過SWIFT gpi服務，全台125家營業據點皆可即時查詢跨境匯款交易資訊，協助客戶掌握匯款資金狀態，有效提升資金運用效率。未來將持續優化客戶服務，推出更多創新金融商品與服務，讓客戶享有更多創新服務體驗。

(時報資訊)