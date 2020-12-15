隨著首批新冠疫苗即將展開施打，加上新一輪紓困方案即將公布，周一美股開高，但傳出紐約恐怕有二度封城疑慮，漲幅逐漸收斂，收盤四大指數漲幅介於-0.62%~+1.19%之間。其中，AMD、NVIDIA、INVEL、美光、高通上漲超過1%表現最為亮眼。台積電ADR下跌0.44%、APPLE下跌0.51%。
周一台股以小低盤開出，因電子權值股延續上一周的弱勢，指數一度下殺至14,200點之下，但隨面板、運輸等族群轉強，跌幅略為收斂，最終收在14211.05點，下跌0.36%。
OTC指數開高震盪，收盤上漲0.5%報180.28點，重回180點之上，也終止K線連二黑走勢。
加權技術面與籌碼面：
(1)、均線：周一台股平低盤開出，收小十字的黑K線，但仍暫守14200點之上。
(2)、量能：14日成交量為2,340.12億元呈現量縮壓回，後續仍須維持價量同步為宜。
(3)、 技術指標：日KD指標高檔向下，MACD柱狀體下滑，技術面有轉弱之虞。
(4)、法人籌碼：三大法人合計-57.67億元；外資-37.80億元、投信+2.47億元、自營商-22.33億元。
操作建議，短線可布局蘋果供應鏈、二線塑化、聖誕節與國曆新年相關受惠股。
(時報資訊)
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