臉書網友留言。（圖／翻攝自粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」）

高雄知名連鎖咖啡廳「士達衛IT'S DAVID」昨日（14）傳出無預警倒閉消息。目前全台士達衛共有11間門市，其中拓點最多的高雄7間店全數結束營業，共計67位高雄店員工失業，若違反《大量解雇勞工法》，依法最重可罰50萬元。而具指標性的六合夜市入口門市鐵門也已拉下，讓大批網友驚呼難以想像，不少人認為觀光客、景氣與疫情都是倒閉主因；更有人引用行政院長蘇貞昌名言，諷刺「有政府在做事」。

前身為金礦咖啡、去年轉手由富士康廣告集團接手的士達衛，無預警倒閉，員工被公司通知只做到13日為止，非常錯愕。高市勞工局初步調查，其總公司登記地在台中潭子區，為台中市府所管轄，但業者在12月10日才通報地方主管機關，違反《大量解雇勞工法》規定需在60天前通報，依法最重可罰50萬元。

高市勞工局指出，「士達衛」全台公司登記地在台中潭子區，台中3家、台南1家、高雄7家門市，總計11家，業者在12月10日向台中勞工局通報解雇118人，陸續分6批解雇，其中高雄有67人。

臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」13日深夜11點發文指出：「士達衛疑積欠薪水，今晚結束營業，包含高雄7家分店全數結束營業。」文章竟獲4340個網友「按下讚、驚訝、大笑、憤怒」等表情，更有近1000則留言與近600次分享。不少網友驚呼：「太快了吧」、「也太快」、「傻眼耶」、「我的點數還沒用完啊」、「景氣真的差很多了」、「我媽晚上說要去士達衛訂他們辦活動要用的餐盒，結果回來一臉問號的跟我說他們就開到今天晚上，所以不接受預訂了」；也有網友去六合夜市店撲空，大嘆：「有政府在做事」、「現在夜市真的沒啥人了」、「夜市真的不能沒有觀光客」。

(中時新聞網)