58歲顏先生，多年前曾做過心臟手術，這幾年來也持續在醫學中心追蹤、定期回診，近日卻發作頻繁，三不五時的胸痛、頭暈，令他極為困擾，生活大受影響，即使醫師將藥物劑量提高，改善依然有限，轉診至台北慈濟醫院後，經醫師檢查發現他患有陣發性心房顫動，在接受「冷凍消融術」，隔天出院，復原良好，回歸正常生活。

心房顫動隨年齡增加發生率愈高 3種人都是高風險族群

台北慈濟醫院心臟內科張耀庭表示，正常的心臟，由右心房的竇房結控制電氣活動及心臟跳動，而心房顫動的患者，因心房多處不正常放電，引發快速不規則收縮，導致造成心房無法有效收縮。若是血流凝滯鬱積形成血栓，則易引發中風，故心房顫動患者中風的機率較一般人高出五倍，不可掉以輕心。

張耀庭說明，心房顫動是最常見的心臟節律異常，約占人口比例1%，且隨著年齡增加發生率愈高，65歲以上的病人的發生率更增加一倍以上；而高血壓、糖尿病、其他心臟功能疾病等病人，都是心房顫動高風險群，一旦發病，便可能飽受心悸、胸悶、胸痛、呼吸困難、頭暈所苦。

治療心房顫動分2種 新型微創治療降低併發症發生

治療心房顫動可以分成藥物治療及侵入性治療兩種，臨床上對藥物治療改善有限的患者，醫師會評估疾病狀況給予侵入性治療，如裝置節律器輔以藥物、熱射頻電燒或冷凍導管消融手術等。

過去治療的主流方式為熱射頻電燒手術，但相較於這個技術「只能分次單點治療、過程需耗時數個小時」的特性，新型的「冷凍消融術」是以導管用微創的方式由鼠蹊部伸達心臟，經探測確認異常放電點後，將氣球充入低溫氣體，以整圈環形的方式進行冷凍治療，成功率可達70－80%以上，不只縮短手術時間、減低病人疼痛感，也降低嚴重併發症的發生率。

冷凍消融術非任何情況都適用 應與醫師討論對症下藥

然而，冷凍消融術並未適用於所有心律不整，張耀庭表示，連續發作七天以上的持續性或永久性心房顫動，可能與慢性心臟病或結構異常有關，而非單純放電異常，需與醫師討論適切治療方式；另外，許多心臟疾病患者缺乏警覺，忽略身體警訊，確診時往往已演變成心衰竭，甚至是中風。

民眾若出現任何不適症狀，都應積極就醫，盡早找出病因；若以藥物治療3個月以上，未見成效者，也建議與醫療團隊討論進一步積極治療的可行性。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)