日本男星小澤廉，從偶像團體「B2takes!」出道，近來演出連續劇「共演NG」表現不俗，演藝事業頗被看好，不過卻被爆料長期對前女友施暴之外，還逼迫墮胎，導致對方試圖輕生，所幸被朋友及時發現，才從鬼門關前被救回一命。

根據日媒《文春ONLINE》報導，小澤廉在前女友還是高中生時，就朝對方伸出狼爪，交往5年期間不僅長期施暴，就連前女友懷有身孕依舊暴力相向，甚至還質疑小孩生父的身分，因此逼迫對方墮胎拿掉小孩，沒想到前女友要與他談未來關係時，竟還嘲笑她精神有問題，這也成為壓垮女方的最後一根稻草，因此想不開企圖輕生，還好被友人發現救回一條小命。

小澤廉渣男行徑被踢爆之後，所屬事務所方面也立刻發出聲明，表示已經與小澤廉確認所有報導內容全屬實，也意識到事態的嚴重性，因此宣布與小澤廉正式解除合約，並向受害者致歉。

小澤廉2013年從偶像團體「B2takes!」出道，演出多部動畫改編的舞台劇後，逐漸在演藝圈嶄露頭角，尤其演出連續劇「共演NG」後，聲勢及名氣逐漸往上攀升，如今渣男行徑被公諸於世，讓網友們都相當氣憤，希望他能接受法律制裁。

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