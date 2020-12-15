花蓮空軍基地第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校，在11月17日夜航時失聯至今近一個月，人機尚未尋獲，事發後幾天又發生同隊士官在營內輕生事件，基地士氣陷入低迷，未料卻有4名白目發動機維修分隊士官，在營內喝酒狂歡還PO網，空軍查明後大怒，將依規定嚴懲並予以汰除。

據了解，本月初，有4名第五聯隊修護補給大隊發動機機維修分隊士官，私自帶酒進營區，並在寢室內大肆飲酒狂歡，甚至不顧資安規定，還自拍PO網炫耀，看不過去的基地官兵截圖後向上檢舉。

空軍獲報後，立刻派監察單位查明，發現確有其事，空軍司令聞言大怒，立刻要求嚴辦。空軍司令部今（15）日表示，第五聯隊接獲通報即實施行政調查，針對黃姓士官等員違反「資安違規」及「營內飲酒」等過犯，已依相關規定予以嚴懲，以正綱紀。

空軍司令部強調，有關幹部違失行為，均秉持「毋枉毋縱」與「留優汰劣」原則，依規定嚴懲絕不寬貸；另援為案例，持續落實軍法紀要求及加強內部管理，以杜絕類案再生。

(中時新聞網)