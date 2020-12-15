由「鬼才導演」福田雄一執導的《新解釋．三國志》集結大泉洋、小栗旬、室剛、山田孝之、橋本環奈、渡邊直美等超豪華出演陣容，上週五（11日）在台灣與日本同步上映後，台灣首週末票房350萬，登全台新片票房冠軍，打破年度日本真人電影開片紀錄，在日本上映首日也空降冠軍，終結《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的冠軍紀錄。

大泉洋與福田雄一逗趣訪談影片中，可看到「嘮叨劉備」大泉洋遇上「鬼才導演」福田雄一「相愛相殺」的模樣。大泉洋提到拍攝《新解釋．三國志》第一場戲時，就遇上演員們臺詞對不起來的狀況，令他十分憂心，但沒想到導演卻說沒問題，讓他懷疑起導演的執導心態。福田導演自爆其實他是大泉洋的頭號粉絲，表示：「所以不管大泉洋說了什麼我都覺得很有趣，我曾經找製作人討論過，像我這樣（粉絲角度）是不是不太好？因為真的太喜歡大泉洋了全都覺得很有趣，該怎麼辦呢？」

導演甚至說如果「劉備」一角不是由大泉洋詮釋的話，就沒必要拍攝這部作品了，大泉洋則透露很早就收到《新解釋．三國志》的邀約，但遲遲沒看到劇本，只發現導演一直在拍攝別部作品，讓早已將其他拍攝行程排開的他感到焦躁不已，他苦笑喊：「我一直很懷疑真的有要拍嗎？我都把行程空下來了等他了，到了正式開拍前劇本才緊急出現！電影劇本來得這麼突然…真的很少見呢！」而飾演「孔明」的福田團隊班底室剛，不按牌理出牌的演技方式也令大泉洋感到不可置信，他表示：「這部作品會出現很有趣的孔明，真的很『母湯』，從沒看過以那種方式登場的孔明！」該片全台熱映。

(中時 )