彰化一名人妻小美（化名），因為丈夫性功能障礙，結婚6年夫妻倆只啪啪2、3次，要老公去看醫生，對方卻是一再逃避，甚至惡言相向，小美認為兩人婚姻難以繼續維持，氣的告上法院訴請離婚，彰化地院聽了兩人吵架錄音檔與小美向親友訴苦的Line截圖，判准2人離婚。

判決書指出，小美與丈夫2013年在國外結婚，在當地生活一個月期間，2人只發生過2、3次性關係，且因小美的丈夫有性功能障礙，無法正常勃起，這幾次只能草草完事。夫妻回國後，因為丈夫的性功能障礙依然沒解決，2人一直沒有發生過性關係，以致小美生兒育女的願望落空，期間曾多次與對方溝通，到醫院檢查接受治療，可是丈夫請卻一再逃避，不願面對。

據「ETtoday」報導，小美的丈夫結婚6年來，看過一次醫生後就拒絕接受治療，自此常常晚歸，有時凌晨12點、凌晨3點才回家，回家後也是各睡各的床，婚姻已有名無實，小美最終只好告上法院。

彰化地院法官審理時聽到兩人協商離婚時的吵架錄音檔，以及小美向親友訴苦的LINE對話截圖，認定兩已無婚姻之實，判准離婚，全案仍可上訴。

男性性功能障礙的特徵在性行為期間時，陰莖無法勃起或維持勃起。約8成勃起功能障礙個案為生理問題所引起，包括心血管疾病、糖尿病、前列腺切除術所致的神經問題、性腺功能低下症、藥物不良反應。約1成為心因性勃起功能障礙，其是因個體的感受或思想所引起。

(中時新聞網)