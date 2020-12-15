籃網球星厄文(Kyrie Irving)打破沉默了，他終於發現對抗紐約媒體絕非明智之舉。本周接受聯訪，厄文談論了總教練納許(Steve Nash)、火箭隊哈登(James Harden)，以及他跟媒體鬧彆扭的原因。

厄文說：「我得收回幾個月前對總教練的評論。史帝夫(納許)擁有優秀的籃球智商，他懂得尊重而不是那種蹦蹦跳跳的總教練，他給我們空間成長與溝通。」厄文兩個月前表示籃網不需要總教練，或者人人都是總教練。如今他對納許改觀，「現在有個兩屆MVP來帶領我們了。」

至於先前貶低媒體是「卒子」而拒絕對話，厄文解釋說：「我只是想專注在自己的工作。確保沒有任何事使我分神，不需要闢謠、不需要打口水戰，不需要叫你們是卒子。」話雖如此，依照NBA聯盟的規定，球員的職責不只是打球，接受媒體訪問也是工作的一部分。

厄文稍微談論了哈登指定轉隊籃網的風波，傳言火箭想用哈登交換厄文，但ESPN的消息來源否認火箭有興趣。厄文說：「身為球員我們無法控制傳言和報導，我的話也只能說到這。哈登是個好球員，我祝他順心，我現在只想專注在自己球隊上面。」

(中時新聞網)