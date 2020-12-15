凱羿國際(2939)因收回客戶補償口罩存貨損失及預付供應商款項無法回收損失，自結11月稅前盈餘為8986萬元，單月每股盈餘為1.95元，凱羿預估，此項爭議款回收，以目前股本計算，預計增加每股盈餘約1.44元。

凱羿-KY於第2季與歐洲客戶之KN95口罩訂單交易因發生部分產品規格認知差異，產生與客戶貨款爭議而未收到部分款項，經過公司董事長及經營團隊歷經多日與客戶協商後，基於過去及未來合作考量，客戶方最終同意並於11月19日匯入該部分爭議的款項289萬9166.2美元，預計挹注凱羿第4季稅前盈餘約8200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響每股盈餘約1.44元，由於收回客戶補償口罩存貨損失及預付供應商款項無法回收的損失，凱羿自結11月營業淨利為7502萬元，稅前盈餘為8986萬元，單月每股盈餘為1.95元。

凱羿-KY表示，截至目前為止，公司已全部收回上述客戶在第2季折讓之口罩款項。

此外，凱羿-KY第3季財報揭露，因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金之或有負債乙事，凱羿-KY指出，整體交易已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，有信心將潛在或有損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

不過，一連串的內控問題，凱羿-KY於12月1日臨時董事會通過原任董事長蔡謀燦請辭、總經理及董事等三項職務，並由蔡謀賦接任董事長與總經理一職，預計2021年1月8日臨時股東會進行全面改選，包括：4席董事、3席獨立董事，新任董事長蔡謀賦表示，待獨立董事、審計與薪酬委員會全面改選後，將全面強化公司治理。

(時報資訊)