美國開始施打新冠肺炎疫苖，但受到迪士尼下挫拖累，以及投資人對更多防疫封鎖措感到擔憂，周一美股標普500指數收低，道瓊工業指數失守盤中觸及的歷史高點。在英國阿斯利康（AstraZeneca）出價390億美元收購的題材帶動下，美國生技公司Alexion Pharmaceuticals股價飆升，這將成為今年規模最大的收購交易之一。

在聯邦監管機構上周批准輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗投入緊急使用後，周日美國已經開始配送疫苖，並於周一開始施打。

紐約市長白思豪（Bill De Blasio）稍早前提出警告，由於新冠肺炎疫情持續升高，紐約市可能很快將面臨「全面關閉」。此番發言給道瓊指數與標普500指數帶來壓力。

白思豪表示：「我們看到自5月以來從未見過的感染程度，我們必須阻止它，否則我們的醫院系統將受到威脅。」

此前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）才剛宣布紐約市自周一起進一步收緊防疫限制措施，由於新冠肺炎住院情況未能穩定下來，以及該病毒感染率在這個人口稠密的城市持續攀升，自周一起紐約市的餐廳必須停止提供室內用餐服務。

其他國家亦已實施或持續收緊防疫限制措施，英國宣布倫敦的防疫限制等級將升至最高級別，南韓宣布首都首爾市與周邊地區周二起關閉學校，必要時，將果斷祭出最嚴格的社交距離限制，亦即進入封城狀態。

周一收盤，道瓊工業指數下跌184.82點或0.62%，為29,861.55點，盤中最高升逾200點，創下歷史新高。

標普500指數收跌0.44%，報3,647.49點，為9月21日以來首度連4跌，盤中一度漲近1%。

防疫封鎖受惠股再度受到青睞，以科技股為主的那斯達克指數逆勢收漲0.50%，為12,440.04點。

標普500指數11大類股僅非必需消費品類股與科技股收高，分別上漲0.45%與0.41%。亞馬遜上漲1.4%，為非必需消費品類股帶來最大提振。

更多封鎖措施不利於原油需求前景，能源股重挫跌逾3%。

Alexion Pharmaceuticals股價飆升約30%，收在156.31美元，創下4年半新高，為標普500指數與那斯達克指數帶來支撐。出價390億美元進行收購的阿斯利康在美國掛牌股票下挫8%。

遭BMO Capital Markets調降股票評級，迪士尼下挫3.65%，以及輝瑞跌近5%，對標普500指數的拖累最大。

(時報資訊)