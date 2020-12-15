國立台南藝術大學「班芝花劇團」推出一年一度的舞蹈劇場作品《皺皺的海》。（台南藝術大學提供／劉秀芬台南傳真）

國立台南藝術大學「班芝花劇團」推出一年一度的舞蹈劇場作品《皺皺的海》，17日星期四下午4點在南藝大校內演出，19日星期六下午15點30分，於總爺藝文中心綠色廣場辦理第一場對外首演。

此次編創南藝大通識中心老師馮靖評表示，今年新冠肺炎疫情席捲全球，南藝班芝花劇團以《皺皺的海》致意疫情中的所有生命，「我想做一個動作慢慢老去，身體緩緩出生的作品」，讓觀眾隨著舞者一起在大海裡向前緩行，一起看著千瘡百孔的世界，和逐漸產生皺褶的大海。

馮靖評說，「我們因為生活的變化繼續產生皺摺，皺到讓自己千瘡百孔，我們需要彼此在那充滿傷口和紋路的海裡互相扶持、互相療傷...我們淡淡地活著，向那些過去和努力的自己致敬，希望，看完作品能夠療癒到你，讓你能夠在依然發皺的人生裡，繼續前行。」

「南藝班芝花劇團」成立於2009年4月，迄今已有10年歲月，累積了許多作品，積極耕耘南台灣的藝文環境。本次的表演特別至麻豆總爺藝文中心演出，除了強化南藝大與在地之連結，更為園區注入豐富的藝術形象，期待提供觀眾、遊客不同的旅遊感受。

(中時 )