卡在捷運站的人潮多得像在跨年。(翻攝自PTT)

台北捷運板南線稍早出現異常！PTT網友表示，乘客突然在捷運龍山寺站全被趕下車，龍山寺、江子翠、新埔、忠孝新生等板南線沿線各站都被擠爆，月台上全是乘客，讓上班的民眾傻眼，不知道該怎麼辦，更有人表示，在車廂聞到了燒焦味。北捷表示，08點18分時1部往昆陽方向列車於龍山寺站急煞，1200名旅客被請下車。

被趕下車的民眾紛紛上PTT哀號，「坐板南線往南港，結果車到萬華(龍山寺站)所有的人都被趕下車，月台上一堆人上不了車」、「上班的板南線已經擠到哭了，被趕下來要消化多久QQ」、「車廂有燒焦味，所以被趕下車啦」、「乾板南線塞爆了」、「龍山寺要跨年了嗎」、「卡了15分鐘終於上車」、「各位記得拿延誤證明阿」。

台北捷運表示，目前板南線列車異常已排除，目前班距調整中，「08:18板南線1部列車於龍山寺站月台往昆陽方向，出現緊急煞車情形，行控中心依照SOP，請車上約1200位旅客下車改搭下一班車，處理時間約4分鐘，處理期間除加強廣播及引導旅客外，行控中心調整班距因應」，至於列車異常原因將於收班後詳查。

民眾擠爆龍山寺站月台、手扶梯。(翻攝自PTT)

趕上班的民眾全被趕下捷運。(翻攝自 我是萬華人)

捷運站被擠爆。(翻攝自PTT)

台北捷運表示，從列車發生異常到排除總共花了1個小時，目前板南線列車班距恢復正常，截至09點19分板南線尖峰旅客疏運完畢。

(中時新聞網)