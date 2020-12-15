【愛傳媒LinBay 好油專欄】陳吉仲：豬肉強制標示產地來源過後，國產豬會贏過所有進口豬。

我就是不擅長說謊話散佈假訊息，所以不適合政治。國產豬贏的過西班牙bellota 等級的伊比利豬嗎？贏得過從匈牙利來的綿羊豬嗎？

對大多數人來說，都說贏不了，那何來通贏？

如果說國產豬會贏過所有廉價的豬肉還講的過去，但陳主委講鬼話也不是一天兩天了，畢竟他的鬼話連自己都可以打臉。

至於萊豬強制標示的問題，以政府的角度當然不能強制要求標示，這違反商品無歧視的原則。

有的人會說食品添加劑都有標示了，但萊劑又不是食品添加劑，它是飼料用而導致肉的殘留的部分，又不是在食品的製作中會添加。

雖然我對於陳主委常常說出搞笑的內容很無奈，但以政府的角度真的在法令上不能做這類的要求，但是理論歸理論，實務歸實務。

國家政府的角度不能無歧視，不過產業可以，如果是四大通路喜歡自主標示豬肉有無瘦肉精，這並沒有違反任何法令跟法規，其他國家也無從抗議，因為政府沒有涉入歧視。

至於政府把自己講的產地標示無所不能什麼都可以管的到，那又是某種程度的大內宣而已，畢竟一堆小攤販根本都管不到了，什麼商業管理都沒有，更別說是產地標示了。

國內行政上，真的頂多只能要求到標示產地，剩下的是通路跟零售點的事，如果真的那麼在意，不如去要求通路自主標示有無含萊劑豬肉。

最後還是一句話，政府不能用法令對商品、產品造成歧視，但通路可以，只要不被查到政府有支持通路歧視商品、產品的作為，通路喜歡怎麼歧視就怎麼歧視。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)