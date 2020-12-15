【愛傳媒陳麗玲專欄】三年前的12月13日，我在南京參加了南京大屠殺80周年紀念活動，當南京全城響起了3分鐘的警報聲，我的心中很受衝擊！

當參觀了南京大屠殺紀念館，看到被屠殺的骨骸，死者的遺物，我眼淚不禁在眼眶中打滾！大陸將12月13日定為國家公祭日，不是要挑起中日的仇恨，而是希望提醒所有人戰爭的可怕！

我們需要和平，人民需要安定，但是現在蔡英文把大家帶到戰爭的邊緣，這不是中共的問題，而是挑釁者一方的問題，要知道不管在任何狀況下，我們都會面臨的問題是實力大小基本上決定了談判地位的優劣。

經過這30年的變化，兩岸的實力已經翻轉，如何在現今的局勢下得到最有利的談判籌碼，絕對不是緊抱美國大腿、吃萊豬、買軍購就可以解決的，更不是1450在網路上打打筆仗，愚弄台灣人民就可以獲得有利的籌碼。

實力決定一切，除非台灣還有當年八年抗戰的精神，否則我想要對抗大陸，還是算了吧！

作者為律師

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(中時新聞網)