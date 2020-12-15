【愛傳媒葉毓蘭專欄】12月14日一早到立法院簽到登記質詢順序後，就馬不停蹄地跟著交通委員會與陳歐珀、洪孟楷委員一同來到林口參加考察行程，為的就是聽取關於林口交流道的長期堵塞情形改善設計。

民國66年中央警官學校從台北市廣州街遷到龜山鄉樹人路的現址後，我的生活幾乎就離不開林口龜山地區，當年林口台地真的就只是一片紅土，除了長庚醫院、交流道以外幾乎什麼都沒有。

我看著林口地區一步步地建設起來，有更多的社區、商場、科學園區、更方便的公車、甚至是機場捷運。但是隨著林口地區的人口激長，林口交流道的交通堵塞問題已經變成了一個不得不解決的難題。

我很高興能夠看到新北市的侯市長、桃園的鄭市長、交通部的林部長能夠一同與高公局等單位坐下來協調，集思廣益討論出一個解決方式。

除了高速公路交流道的新設出口以外，我現場也呼籲部長，希望能更加重視大眾交通的便利性以及票價問題。

住在龜山地區的我特別有感受，因為往台北的公車大多會先經過林口市區，而長庚醫院這頭的乘客常常需要等待長達一小時的公車都還不一定能夠搭上公車（高速公路的公車不能有站位）。

而機捷的票價又設計地非常不合理，舉例來說，A1台北車站到A9林口站的票價為70元，但A1～A3新北產業園區只要25元，A3～A9也只要25元！

要推動交通分流，大眾傳輸工具的便利性是我們更需要重視的一環。

大林口地區已經成為了一個十萬人口以上的大都會，在將來A7重劃區的發展、東森媒體園區進駐後交通問題只會更加嚴重、迫在眉睫。

希望林口能早日擺脫交通黑暗期，成為一個更適合大家居住的地方！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)