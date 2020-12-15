【愛傳媒黃珊珊專欄】20年前我當議員的時候，內湖和南港科技園區還是雜草叢生，但從2015年開始，柯市長啟動東區門戶計畫，在東區投入很多重大建設，除了前陣子剛開幕的北部流行音樂中心、內湖T.hub，另外也包括12月14日簽約的「南港轉運站BOT案」。

因為南港轉運站是4鐵共構，也就是台鐵、高鐵、板南線跟港湖線的轉運點，離國道也很近，所以我們以交通為計畫主軸，畢竟「人潮等於錢潮」，所以南軟、北流、及瓶蓋工廠等等的規劃，未來也會為南港帶來經濟、人口、就業、娛樂巨大的轉變與發展。

「公私協力」是我們在經營東區門戶計畫的重大理念，今天的「南港轉運站BOT案中」便是和民間企業協力，未來將會打造出具有「客運轉運站、辦公室、餐飲」的複合式商業轉運站大樓，預計114年可以完工啟用，創造70億元以上的產值。

柯市長常常被別人說是「沒有重大建設」，但是從南港軟體園區、北部流行音樂中心、國家生技園區及南港瓶蓋工廠一直到今天的「南港轉運站BOT簽約」，未來還會有南港世界明珠、潤泰商三特等等都更案。

對於南港的未來，我們也希望未來15年能以空橋系統串聯周邊大樓，將南港打造得更有未來感。許多建設這幾年南港的人流成長達到89％，身為港湖出身的議員看見的重大建設明明就很多！

更不要提還有西區門戶計畫也同樣在推動，看到這座城市一步一步的向前推動，真的讓人於有榮焉！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)