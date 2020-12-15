在武漢弘芯不愉快回憶似乎沒影響台積電前營運漲蔣尚義西進決心，據大陸科技媒體DeepTech旗下的《問芯Voice》微信公眾號報導，他將在年後(明年元旦後)回鍋曾擔任獨立董事的中芯國際，職務是副董事長，目前人已在上海進行14天隔離。

蔣尚義加入中芯國際關鍵除了和董事長周子學很熟，更關鍵是對半導體還有熱情。他說：「我只是很單純的工程師，我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想。我和周董很熟，我們也談了很久，主要是因為對於半導體還有很強烈的熱情，我非常熱衷先進封裝技術和小芯片(chiplet)，在中芯國際實現我的理想會比較容易。」

他解釋，比較容易是指與武漢弘芯相比，因為中芯能力較強，已有先進封裝基礎，現在中芯的先進製程已至14奈米、N+1、N+2，相信能實現他在先進封裝和系統整合的夢想，比弘芯快至少4到5年。

至為何對先進封裝和系統整合技術如此情有獨鍾？蔣尚義指出，台積電開始做先進封裝就是因為2009年他的提議，當時他只花1小時跟張忠謀解釋，張忠謀馬上批准還同意給400名工程師、1億美元設備去做，當時沒人看得出這條路，最後台積電走通了，很多人跟進，大家也同意這是後摩爾時代應該走的路。

對於跳槽武漢弘芯，被形容為台積電叛徒，蔣尚義也滿腹苦水，認為不公平，「當初我講得很清楚，第一，我不挖台積電的人；第二，我不洩漏台積電機密。你不能說我做的工作和台積電有一點競爭關就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼要把我講成這樣？」

蔣尚義也澄清，不論是武漢弘芯、中芯國際，給的待遇都沒有台積電好，自己純粹是要追求理想，因為以他年紀，機會不多了，所以現在他想趁著還做得動的時候，多做一點事。他表示，中芯國際是大公司，不太可能立刻轉向，也沒有立刻承諾給他額外資源。如果中芯不同意投入先進封裝和小芯片？他開玩笑說：「可能再回美國吧！」即將履新的好心情，溢於言表。

(中時新聞網)