前「4minute」成員泫雅，無論外型還是舞蹈風格都香豔火辣，因而被封為「性感小野馬」，而她前年公開認戀同門師弟E'Dawn (金曉鐘)，兩人因此遭到前東家掃地出門，但仍堅定交往，泫雅也常在社群放閃，而昨晚她貼出穿情侶裝的照片，兩人竟穿了整套肉胎裝，讓網友傻眼直呼時尚好難懂。

女團時期的泫雅，就因卓越的舞蹈能力與色彩鮮明的個人特色，而特別受到關注，也因此不時單獨發行個人專輯，成績不俗，2016年4Minute解散，泫雅成為solo歌手，仍維持高人氣，即便為愛遭前東家解約，泫雅仍挺過難關，甚至還帶著男友一起向上發展，而如今她更加堅定做自己，比起女團時期，更加不畏輿論壓力。

泫雅揪男友穿情侶裝，赫見整套肉胎裝，讓人直呼衝擊。(取材自泫雅IG)

泫雅除了演出外，也積極經營社群帳號，跟粉絲分享生活，包含感情，經常跟E'Dawn大方同框，甜蜜羨煞眾人，而昨天(12/14)她在IG放閃，貼出兩人私下穿著情侶裝的自拍照，開心寫下：「新買的保暖衛生衣，好溫暖」，但畫面可說是相當驚人。

只見照片中的泫雅跟E'Dawn，穿著同款肉色長袖緊身上衣配同款緊身長褲，她還笑稱男友穿這套「看著好像狐獴」，肉胎情侶裝馬上引發網友熱議，直呼前衛「看起來真的像阿嬤在穿的」、「第一次看男生這樣穿，好衝擊」，「只有你們能駕馭」，還有不少人說E'Dawn表情有亮點，看起來就像是被女友逼穿拍照，有些無奈。

(中時新聞網)