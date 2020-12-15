里昂提出蘋果A14應用處理器晶片砍單消息，激起外資圈討論巨浪，繼廣發證券認為台積電（2330）5奈米製程產能利用率下滑「沒那麼嚴重」後，各大研究機構看法四起，摩根大通證券最新指出，台積電5奈米下滑是季節性因素，更強調，半導體鏈未來幾個月動能依舊強大。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝曾提到，A14晶片砍單後，要特別留意整體電子供應鏈是否產生漣漪效應，有趣的是，產業漣漪效應還未發酵，倒是先激起法人熱議陣陣漣漪，除顯示外資對台積電、半導體、科技業高度關心，亦凸顯侯明孝研究觀點對市場的影響性。

台積電將在17日除息，針對股價於配息之前因蘋果砍單消息小幅下跌，外資分析師直言「並非壞事」，長線機構法人特別喜愛台積電穩健、又能保持成長的前景，只要股價不出現過大波動，不致影響持股信心。

摩根大通台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）提及，近期不斷有客戶詢問蘋果A14晶片砍單一事，他的觀點是，蘋果過去兩周以來並未有進一步訂單調整，A14晶片來年第一季出貨量估將季減20～25％，然因iPhone 12系列發表較晚，季減幅度實則較原本季節性的衰退三至四成來得輕微。

摩根大通考量台積電5奈米製程現在就只有蘋果這個大客戶，以及蘋果正常的產品循環周期，5奈米產能利用率第一季將略降至90～95％，第二季則為85％以上，若MacBook需求優於預期，M1晶片反可望帶來上檔驚喜。

回顧侯明孝雖點出蘋果砍單A14晶片訊息，但對台積電長線成長動能並未動搖，維持600元的高標推測合理股價，略有為5奈米製程產能利用率下滑打預防針意味。他亦看好，5奈米製程產能將在2021年下半年被客戶填滿，一路旺進2022年。

(工商 )