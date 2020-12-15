環球晶（6488）宣布併購德國世創（Siltronic）後，外資圈現積極推導併購案對環球晶股本與每股純益稀釋影響，花旗環球證券情境分析顯示，環球晶若順利完成併購，2022年每股純益可望超越40元大關。

環球晶股價在併購消息出爐後，激情大漲，波段最大漲幅直逼四成，4日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，市場情緒也隨之冷靜，內外資研究機構開始針對併購籌措財源、財務影響層面、基本面同步著手，提出最新見解。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，強強聯手後將推升環球晶議價能力，併能穩定矽晶圓市場價格；針對環球晶併購案的基本假設則是，環球晶完成百分百收購世創，動用資金採普通股、聯貸各半的比例，將造成20％股本稀釋，換算2022年每股純益為41.59元。

本土大型研究機構同樣以100％收購方式試算，資金缺口約1,050億元，由於目前銀行利率較低，推估本案將有約六成資金來自發行新股，股本稀釋23％，考量環球晶目前負債比約53％，研判上述籌資方式將不會讓負債比過於波動。

就基本面分析，若環球能夠順利收購世創，法人指出，未來將與日本的信越、勝高兩家大廠，各擁約三分之一市占，矽晶圓產業形成三足鼎立之勢。內外資研究機構看好長線基本面利多，里昂、美銀、摩根士丹利、瑞銀證券日前相繼升評「買進」，推測合理股價最高來到880元；花旗環球與高盛證券最新亦調高推測合理股價至832與718元。

(工商 )