針對緯創(3231)印度廠暴動相關損失，緯創今早重訊指出，關於印度Narasapura廠發生暴動一事，公司正在全力進行廠區復原及損害盤點中，該廠房之主要生產設備及倉庫並無如報載所稱遭受重大損害，初估財務損失金額約為新台幣1億至2億元，公司已配合相關當局及警方進行調查並持續與保險公司洽談中。

緯創也否認媒體報導「…砸毀辦公、生產與資訊設備，放火焚燒汽車，甚至偷走成千上萬支的iPhone，目前累計132人被捕。據悉，緯創損失金額高達43.7億盧比(大約新台幣16.7億元)…。」

(時報資訊)