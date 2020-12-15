台北地院審理SOGO立委涉賄案，民進黨立委蘇震清懷疑李恆隆的偵訊影音遭變造、剪接，為自證清白、抗議司法不公，1日宣布絕食抗議。經過14天，有感於近千名屏東鄉親於上周五特意北上聲援並提出建言，蘇震清昨（14）日已暫停絕食。
蘇震清陣營日前公布偵訊錄音檔，發現部分關鍵證詞出現雜訊，質疑錄音檔內容被「人為變造」，當時檢調單位坦承設備故障，聲稱有另一套設備，但蘇陣營也公布另套錄音設備內容，對於其中一段完全沒聲音，另一段則出現大雜訊，且關鍵證詞都是空的，再度提出懷疑。蘇震清認為，台灣的司法已死，為捍衛清白，決定絕食抗議。
歷經14天絕食抗議，蘇震清辦公室昨表示，有感於近千名屏東鄉親特意北上聲援並提出建言，且已就湮滅證據、偽造筆錄等重大罪嫌，向承辦檢察官提出自訴問責，經過思考決意恢復進食，為自身清白與司法程序正義奮戰到底。
蘇震清宣布絕食抗議時，不少支持者湧入臉書紛喊加油，提醒他保重身體。日前800位屏東鄉親更包車北上，到土城看守所外舉牌聲援蘇震清，大喊「蘇震清加油，阿忠加油」，要求他保重身體，不要絕食過頭。
如今結束絕食也引發PTT鄉民熱議，表示「來，先吃點東西再繼續絕食吧」「這樣瘦幾公斤？」有人認為絕食14天很厲害，但也有人質疑不可能連續14天不進食，「絕食都還是會進流體食物的，例如豆漿、牛奶」「誰知道他這14天是怎麼絕食的」。
(中時新聞網)
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