實況直播主「啊乓」（臉書名：香香愛哭包）昨（14）傍晚在路上直播時遭飛車搶劫，歹徒昨晚遭逮。啊乓在一夕間成為討論話題，在直播平台上有1.8萬粉絲的她，其實早在去年就有則影片引發討論，影片中她與朋友在KTV包廂內，在大家起鬨下，其中一名友人直接脫掉上衣、剩下內衣，作風相當大膽，引起眾人歡呼。

「啊乓」昨天下午5時許在路上散步做生活實況直播時，遭2名騎機車的歹徒高速衝過身邊搶走手機，警方在稍晚就將嫌犯逮捕歸案。啊乓因為此事件登上搜尋排行，她在5年前開始在直播平台Twitch上直播，會分享吃喝玩樂的生活與LOL遊戲實況等，形容自己「用詞比較沒氣質、有點8+9」。

啊乓在5年前開始在直播平台Twitch上直播，會分享吃喝玩樂的生活與LOL遊戲實況等。（圖／翻攝自臉書香香愛哭包）

經常與粉絲互動、平時形象大辣辣的啊乓去年曾在Twitch上傳一段直播影片，影片中她與4名友人到KTV唱歌，其中一人受眾人慫恿「脫了啦」之下，直接脫掉上衣，朋友當場一陣歡呼，氣氛頓時超嗨當時在線上看到影片的網友也留言說「貴圈真亂」。

啊乓去年一則影片中，一名友人在KTV內直接脫掉上、剩下內衣。（圖／翻攝自Twitch）

啊乓昨日在路邊遭搶劫，也有網友質疑是自導自演，但她表示會那樣說的人就是不認識她、沒在看台，她覺得很無知，並稱自己不是網紅，「就是一個民眾遇到搶劫，不要亂講」。

(中時新聞網)