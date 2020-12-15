前立委、現任國民黨中常委沈智慧為抗議美國萊豬開放進口，發起「野薑花運動」，在立法院門口絕食已破64小時。今日清晨4點，沈發表長文，要求在12月24日開放萊豬的行政命令生效前進行記名投票，才不會讓狡猾的民進黨「溜掉」記名投票、反萊豬才可能獲勝；沈更感性表示，妹妹看見自己激烈絕食忍不住要哭了，控訴總統蔡英文讓人民頂著寒風露宿街頭，根本是是「溝通零分，獨裁滿分」。

沈智慧今天在臉書發文，表示自己截至15日凌晨兩點已絕食64小時，他也不知道還能撐多久，只全心希望萊豬可以在立法院被擋下來。他要求，在開放萊豬的行政命令生效前，也就是12月24日前進行記名投票，這樣才能讓那些豬隊友有所顧忌，不敢隨便開放，反萊豬才有可能獲勝。

沈智慧指出，包括江啓臣黨主席、立委林為洲、鄭麗文、李貴敏、謝衣鳳、林德福、吳怡玎、魯明哲、李德維、陳玉珍、鄭正鈐、洪孟楷、葉毓蘭、曾銘宗、國民黨智庫副董事長連勝文、前新聞局長鍾琴、前台北縣長周錫瑋、台北市議員侯漢庭、國民黨黃復興黨部臧幼俠，黃國樑黨部主委，以及自己的妹妹佑蓮，都來探望了。其中她最感動的是，江啓臣一早就來聲援，並強調12月25日表決有爭議，所以他要國民黨黨團注意表決時效，一定要記名表決，不要錯過時限；葉毓蘭來探望不只一次、鄭正鈐更是每天都來探望；除了公眾人物也有許多市井小民，大家的擔憂都一樣：「我們都不要莫名其妙的開放萊豬，沒經過民意的允許，憑什麼開放？」

沈智慧更感性表示，妹妹佑蓮一看到自己用激烈手段表達訴求，講著講著就要哭了，妹妹一方面十分心疼，一方面是對政府感到非常失望，認為讓人民頂著寒風在這裡餐風露宿，難道就是總統蔡英文口中「最會溝通的政府」嗎？痛批蔡政府根本是「溝通零分，獨裁滿分」。

(中時新聞網)