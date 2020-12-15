台南山上花園水道博物館內聖誕初雪盛開，宛如下起雪了。（水道博物館提供／劉秀芬台南傳真）

台南山上花園水道博物館內聖誕初雪盛開，宛如下起雪了。（水道博物館提供／劉秀芬台南傳真）

兩波冷氣團陸續襲來，聖誕初雪進入開花季節，台南山上花園水道博物館內的神祕小徑頓時覆蓋上一層浪漫「雪景」，遊客被宛如仙境美景吸引，紛紛詢問這是什麼植物。

水道博物館自去年10月開園，便對於自然景觀做一系列細緻地規畫，沿著大門口右側花園區前方延伸至宮之森圓環的石子小逕，種下了一整排聖誕初雪。至今年冬天，大片白花盛開，矮小茂密的花叢相當別緻可愛，恍若點點白雪飄下，落在小樹頂端，更將整條石子小徑營造出節慶感。

聖誕初雪又名白雪木，因其開白花，苞片亦為白色，且形狀像雪花，故開花時經綠葉襯托，就像樹梢積雪般而得名。白雪木的花葉玲瓏小巧，更因顏色雪白而具有「仙氣」。

館方表示，山上花園水道博物館因其名中有花園二字，一直以來對於整座博物館內的花草樹木景觀布置、種植不遺餘力，更依據不同植物的特性、花期規畫季節性花卉，讓民眾不管何時來、來幾次都能有花可賞，有景可觀，將博物館與自然更巧妙無違的結合，成為能踏青出遊，又能增進知識的優質場所。

(中時 )