美國新冠肺炎疫情居高不下，影響市場信心，台股加權指數15日開在14,203.33點，權王台積電（2330）開在507元，小跌1元，早盤指數在平盤附近震盪。

隨著首批新冠疫苗即將展開施打，加上新一輪紓困方案即將公布，14日美股開高，但傳出紐約恐怕有二度封城疑慮，漲幅逐漸收斂，收盤四大指數漲幅介於-0.62％～1.19％之間。

其中，AMD、NVIDIA、INVEL、美光、高通上漲超過1％，表現最為亮眼。台積電ADR下跌0.44％、APPLE下跌0.51％。

國票投顧指出，台股量能近日有所萎縮，權值股表現也熄火，加上指數5日均線出現下彎，都將影響大盤上攻動能，所幸新台幣續創23年多的新高，仍可提供盤勢一定支撐，預期台股短線將持續震盪整理的局面。

台指期夜盤下跌20點，國票投顧預料，台股15日平盤開出後，盤中走勢偏整理，終場短紅K小幅收高。後市觀察重點，可留意新冠疫苗與疫情發展、美國對中政策、紓困方案、美元及台幣發展方向。

(工商 )