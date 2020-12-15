近年AIoT智慧家庭的需求越來越大，不少品牌都相繼推出能夠透過網路去控制的AIoT產品，而小米可是打造了相當完整生態圈的品牌，今年更把智慧家電與裝置，從家中延伸至飯店，特別攜手台灣文創設計飯店龍頭之一的「承億文旅」，跨界推出期間限定的「小米智慧主題房」，讓民眾不再僅是在門市短時間體驗智慧家電，而是可以慢慢用一個晚上的時間來深入了解。

此次的合作以承億文旅藝文創意打造的特色房型，再結合近30款的小米智慧家電與裝置，巧妙的融入在承億文旅的特色房型，在全台6店中打造不一樣的期間限定「小米智慧主題房」，即日起至30日將開放所有旅客參觀，而在31日至明年2月28日期間，更能親自入住體驗，還能獲得包含價值600元現金券的小米商城mi.com優惠大禮包，以及多個線上串流平台的限期會員權益，而小米也將於17日推出全新與LINE FRIENDS聯名推出限量新品「 LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版」，讓大家能拉著新行李箱去入住「小米智慧主題房」。

另外台灣小米也了解最近消費者們都有耶誕交換禮物的需求，特別就在17日起至25日推出多款熱門產品直降優惠，再享滿額贈好禮、組合套裝等超值活動，而且更將再限量開賣最近熱銷到缺貨的小米智慧顯示器 65型，還有米家掃拖機器人 G1直降600元、米家手持無線吸塵器 Lite現省300元等優惠，另還有滿額贈活動。

(中時 )